市場關注美國經濟重啟的跡象；美國聯儲局上月議息會議警告疫情對經濟構成嚴重威脅，中期內面臨「非同尋常」的不確定性；油價方面，市場出現重新平衡的跡象，油價連續第五個交易日上升。道指高開249點後成為全日低位，最多升442點，雖然美國參議院通過的一項法案可能導致阿里巴巴、百度等中概股從美國退市，美股曾一度受壓，但最終仍能向上。

道瓊斯工業平均指數收漲369點，升幅1.53%，報24575點。標普500指數收漲48點，升幅1.67%，報2971點。納斯達克綜合指數收漲190點，或2.08%，報9375點。

蘋果升1.94%，報319.23美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻41點，而強生跌0.9%，報147.68元，拖低道指9點。

科技股方面，蘋果收市報319.23元，升1.94%，谷歌母公司Alphabet收市報1409.16元，升2.52%，亞馬遜收市報2497.94元，升1.98%，Facebook收市報229.97元，升6.03%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.99%，報342點。德國DAX指數收漲1.35%，報11223點；法國CAC 40指數漲0.88%，報4496點；英國富時100指數收漲1.09%，報6067點。