會德豐（0020）以派股加現金進行私有化的方案，今天正式發出股東通函，並將於6月16日舉行股東會就私有化進行表決，若議案獲成功通過，根據最新時間表，該集團將於7月22日按要約所載，每一股會德豐派發九龍倉集團（0004）及九龍倉置業（1997）各一股，其之後於7月27日除牌，並會於8月3日，向會德豐股東支付每股12元，寄發支票。

會德豐重申，不會再提高收購價錢，若未能夠成功獲股東通過，將不進行分派兩間九倉公司的股份，換言之整項私有化建議將會拉倒。集團委聘的獨立財務顧問英高財務認為，會德豐可據此從兩間九倉公司收取更高股息，加上集團本身業務的未來前景存在不確定性，股東取回資金亦可重新分配投資，兼可釋放價值，及在大股東吳氏家族在會德豐持股69.5%，若沒有其配合，便沒有可能有具競爭性的要約，因此推薦股東接受吳氏家族提出的私有化建議。獨立董事委員會亦基於獨立財顧的建議，亦推薦股東支持有關私有化方案。

會德豐的通函又提到，集團已經自2月23日提出要約以來，分別斥資9.59億元及30.09億元，增購九倉及九置6961萬股及9508.3萬股。該集團在九倉的持股量由原先提出要約時的70.7%，提高至72.99%；在九置的持股比重則由原先的66.5%，提高至69.64%。完成分派兩家九倉公司股份後，大股東吳光正家族在九倉及九置將各持股50.23%及43.48%。

集團又指，每股現金代價12元，較重估後的每股資產淨值12.22元，折讓1.8%。到5月18日止，會德豐應佔兩間九倉公司的市值只有985億元，比會德豐的市值1133億元，低148億元。會德豐餘下業務（在港地產發展）截至2019年底止的資產淨值則為300億元。截至今年3月31日止，整個會德豐應佔的物業市值最新為3439.56億元；根據英高所言，會德豐的上市股本投資淨額約76.39百萬元。並在截至今年3月底止三個月出售約7.51億元，因此該等上市股本投資之公平值減少約14.41億元，相當於每股資產淨值減少約0.7元。