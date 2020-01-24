合生創展（0754）公布，分別以42億元人民幣（下同）及65.4億元收購北京市豐台區南苑鄉分鐘寺村的兩幅地皮，合計涉資107.4億元，計劃將土地發展成為多座住宅大廈，將以內部資源支付地價。

該兩幅地皮位於北京市豐台區南苑鄉分鐘寺村，首幅建設用地面積為1.78萬平方米，建築控制規模面積為5.5萬平方米﹔第二幅建設用地面積為2.98萬平方米，建築控制規模面積為8.85萬平方米。

集團指，首幅地皮將發展成為四座合共約有5.5萬平方米建築控制規模面積的住宅大樓；第二幅地皮則發展成為七座合共約有8.85萬平方米建築控制規模面積的住宅大樓，並估計首幅地皮的建築工程將會在2021年2月開始，預售則2021年4月開始；第二幅地皮建築工程將會在2021年1月開始，預售則在2021年3月開始。

早在本月9日，集團已以72.2億元收購同一地方，即北京市豐台區南苑鄉分鐘寺村一幅建設用地面積為3.58萬平方米，建築控制規模面積為10.7萬平方米的地皮，並將建成八座住宅大樓，料2020年10月開始建築工程，2020年12月預售。集團同樣打算以內部資源支付地價。

據合生創展2019年業績顯示，截至2019年底其現金及短期銀行存款達141.02億港元，負債比率為66%。