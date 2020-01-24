支付平台新股移卡（9923）今日首日招股，本報統計6間券商數據，截至下午6時，暫錄得199.7億元孖展，公開發售超購120倍。該股公開發售集資額1.64億元。移卡今早上傳招股書，完成上市後，騰訊（0700）將持股3%。基石投資者、日企Recruit Holdings將持股3.8%。

各券商中，輝立借出125億元，信誠借出28億元，耀才借出20億元，富途借出15.35億元，英皇借出11億元，時富借出3580萬元。

招股書顯示，移卡集資額將有20%用作在中國及海外市場實施銷售及營銷計劃，約35%用作擴展科技賦能商業服務供應，約35%用作提升研究及科技實力，約10%用作營運資金及其他一般公司用途。

同日開始招股的海納智能（1645）首日公開發售超購則暫錄29倍。本報統計4間券商，共計借出5.202億元，該股公開發售集資額為1740萬元。

此外有市場消息指出，海納已獲「舖王」鄧成波入飛認購。消息表示，鄧成波家族近年開拓安老服務，透過旗下公司陞域集團及入主其他公司，在中港兩地均有發展安老中心，隨著長者人數增長，護老機構對一次性衛生用品及製造機需求因應增加。

至於再度申請上市的蜆壳電業（2381）次日孖展亦錄得4.2倍超購，其中輝立借出4500萬元，耀才借出2000萬元。

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