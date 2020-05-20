目前本地已有8家獲發牌的虛擬銀行，當中僅得眾安在線（6060）正式開業。被問及其餘虛銀的籌備進度，金管局高級助理總裁劉應彬表示，現時已有5家虛銀進入金管局的沙盒測試階段，另外有2家尚在籌備中，虛銀開業進度將視乎銀行本身業務及產品進展而定，但相信距離進入試業不會太長時間，認為系統穩健相對更加重要，當局不會就此設立任何時間期限。

據了解，現時渣打（2888）旗下虛銀Mox、由小米（1810）及尚乘金融合資組成的天星銀行（Airstar Bank），螞蟻金服旗下螞蟻銀行（Ant Bank）、匯立銀行（WeLab Bank），及平保（2318）旗下平安壹賬通銀行已宣布試業；騰訊（0700）旗下富融銀行（Fusion Bank）亦已進入內部測試階段。

提到人民銀行早前推行央行數碼貨幣，他表示，香港現時的電子錢包、支付工具等均以得到發展，足以滿足市民大眾所需，加上香港市場較有限，因此認為本地未必需要推行央行數碼貨幣，不過金管局已與泰國央行合作進行有關跨境數碼貨幣的調研工作，今年已進入第二階段的應用測試，目前進度良好。

另外，金管局早前着力推動銀行分作四階段，開放應用程式介面（API）。他指出，現時已完成第一（產品資料）及第二階段（產品申請）工作，至於第三（帳戶資訊）及第四階段（財務交易）則涉及客戶的個人資料及隱私，因此現時正繼續就保障客戶及網絡安全方面作籌備，期望能於明年推動落實。

記者：溫藹紅

其他報道

失業綜援單月升24% 再超SARS時期

金管局調查：86%銀行已計劃採用金融科技 缺乏人才為主要困難

【有片：投資王道】王弼：銀行股冇運行勿眷戀

澳門公佈非博彩旅客消費大跌七成 只有50億

抖音母公司字節跳動 估值已超過1000億美元

有意投標信貸資料庫 諾華誠信︰已開始連接13間銀行

彭博：港交所市場發展主管李剛年底前離職

白宮經濟顧問︰沒有人能信心十足地投資中國

恒指收市升11點 成交跌至一周低位 瑞聲升6.8%

郭明錤：iPhone 12或不附送耳機 刺激AirPods需求