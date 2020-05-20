小米首季少賺3成 料境外市場防疫措施影響次季業績
文章日期：2020年5月20日 17:53
小米（1810）公布首季業績，期內收入升13.6%至497.02億元人民幣（下同）；純利跌30.79%至21.64億元；經調整淨利潤約23.01億元，按年升10.6%。另外，又預計會對次季業績造成影響。
小米首季智能手機收入約303.24億元，按年增長12.3%，銷量約2920萬部，按年增長4.7%，全球智能手機平均售價（ASP）按年上升7.2%，當中內地市場升18.7%， 境外市場升13.7%。IoT與生活消費產品部分收入為129.84億元，按年增加7.8%；互聯網服務收入約59億元，按年增長38.6%。
小米首季境外市場收入約248億元，按年增長47.8%，佔總收入的50.0%，是首次境外收入貢獻佔比達到一半。截至3月底，小米投資超過300家公司，總賬面價值達323億元，按年增長11.4%。
小米指，隨着內地疫情的逐漸緩解，主要產品首季末銷售已回到疫情前水準。目前中國市場供應端復工復產順利，線下客流逐漸恢復，需求端反彈趨勢明顯，內地手機銷量在3月起已逐漸回到疫情前水平；智能電視出貨量也大幅回升。
在疫情影響下，境外的其他市場也採取了不同形式的應對措施，預計會對次季業績造成影響。印度自3月底開始實施嚴格的封鎖措施，封鎖期間銷售受到了較大的影響。自5月起，印度已分階段解除當地的生產及銷售活動限制，消費者需求呈現反彈趨勢。而其他境外市場，應對疫情的限制措施也出現不同程度的放鬆趨勢，銷售也開始復蘇。例如，截至5月第三周，歐洲市場每周的智能手機激活數已經達到2020年1月份平均周激活量的90%以上。
記者：李哲毅
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