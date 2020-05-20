金管局今發布香港銀行業金融科技採用和創新調查報告，發現平均有86%受訪銀行已經或計劃將金融科技方案應用於各類金融服務，最為銀行採用的金融科技服務為個人理財（100%）及投資及財富管理（97%）。金管局高級助理總裁劉應彬表示，銀行現已更廣泛地應用金融科技，主要由於有利於其提升成本效益及改善盈利，並有信心未來十年不會被競爭對手淘汰。

是次調查訪問了合共45家銀行，包括37家現有的本地零售與海外銀行，以及8家虛擬銀行，另外有關訪問於去年底進行，因此是次調查未有反映疫情因素。調查結果發現，銀行普遍認為金融科技在當前已知未來5年為業務帶來機遇多於威脅，當中有77%銀行認為主要機遇在於風險管理服務，包括在反洗錢監控方面，另外分別有62%認為機遇在於按揭貸款及經紀服務。

銀行又預計未來3年，金融科技將會令銀行在存款流動性及市場份額面對適度的競爭，當中有65%銀行認為存款流動性影響溫和，有54%認為存款市場份額輕微下降。劉應彬表示，目前有虛銀就存款產品及服務，推出有限量優惠，對銀行業界帶來一定競爭實屬預期之內，又指自虛銀推出以來，大部分傳統銀行已經調整有關存款服務收費，認為讓更多服務商參與市場同時亦有利於消費者，屬於良性競爭。

不過，他指出，雖然銀行均投放大量資源於運用科技，然而大部份均反映缺乏金融科技人才為業界發展的主要困難，認為本港不能單單依賴海外人才，反而要實行「雙軌策略」，同時應透過增設相關課程以培訓本地的金融科技人才。

記者：溫藹紅

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