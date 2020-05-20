澳門統計暨普查局公佈旅客消費數據，並按樣本推算結果，當中顯示，今年首季入境旅客入次只有近321.92萬，同比減少68.9%，不包括博彩的旅客總消費僅錄得50.1億澳門元（下同），按年下降70.4%；留宿旅客及不過夜旅客消費分別有37.8億及12.3億元，按年下跌70.8%及69.3%。

在人均消費方面，首季旅客人均消費按年下跌4.8%至1555元。内地旅客人均消費下跌3.2%至1789元，當中個人遊旅客下降6.8%至2159元。香港及及台灣地區的旅客人均消費分別為851元及1228元，均錄得減幅。韓國旅客消費則上升47.5%至2108元。留宿旅客人均消費按年下跌9%至2484元，不過夜旅客人均消費則增加1.6%至723元。

在消費類別方面，首季旅客的消費，有42.3%用於購物，用於住宿及餐飲各佔27.4%及22.9%。按訪澳主要目的統計，參與會展活動（3024元）及購物（2434元）的旅客人均消費按年分別下降30.6%及4.5%，分別只有3024元2434元，為度假來澳的消費為2230元，上升2.7%。

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，客輪服務在首季逐步暫停、商業班機減少，加上自3月下旬起進一步收緊入境檢疫措施，令首季入境旅客大幅下跌。旅客消費調查在2月曾暫停，因此第1季所公佈的資料，是採用1月及3月所收集到的樣本推算有關結果。

記者：陳偉燊

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