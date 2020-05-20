2018年環聯出現嚴重個人私穩漏洞，銀行業界一直商討引入多一個個人信貸資料服務機構，市傳銀行公會因疫情關係，招標程序延至下半年進行。具中資背景的諾華誠信（Nova Credit），去年已表示有興趣參與計劃，其行政總裁何佳意表示，暫時未聞有其他公司亦有意入標。他指該行已經預備運作，除了入標所需的私隱影響評估（PIA），亦已取得支付卡行業數據安全認證。

何佳意表示，本港20間活躍於信貸的銀行中，已有約13間與他們開始數據庫連接的工作，在540萬信貸紀錄人數中，佔400至500萬人。5大銀行中，已經與中銀香港（2388）完成前期數據接駁的可行研究，不過亦有大行要求待銀公通過由諾華誠信提供服務後，才能開始商談。他指一旦該行得到數據後，便可開始提供服務。

諾華誠信上月推出信貸工具，綜合已公布的失業率，國內外生產總值等經濟數據，計算破產風險壓力評分。以昨日公布的本港4月份失業率5.2%預計，預期未來12個月的破產率為0.24%，較去年的0.15%上升六成。以全港持有信貸紀錄人數約540萬人計算，即約有1.3萬宗新増破產個案，相對2019全年為8151宗。

諾華誠信首席架構師及企業戰略部主管盧柏龍表示，雖然本港經濟環境比2003年SARS和2008年金融海嘯時嚴峻，不過金管局最近數年推行審慎貸款，客戶的借貸比率、供款與收入比率比過去為低，銀行貸款資產與當年不同，未來預期的破產個案，亦較2003年的2.5萬宗和2009年的1.6萬宗為少。「如果不是有金管局的措施，現時情况一定比SARS嚴重」。

傳統信貸評分系統沒有包括宏觀經濟數據，何佳意指，全港有6.45%，即34.5萬人為中高風險人士，在經濟急劇轉壞期間，銀行因為風險考慮而不向這些客戶批出新貸款，甚至加快收回貸款，中小型銀行也未必有足夠數據，就疫症等發事件作出分析。該行系統可預計未來12個客戶破產的機會率，銀行亦因此可向這些中高風險，但未來破產機會不大的客戶貸款，目前已與個別銀行合作應用。

系統只會採用已發表的數據，問及會否影響系統的預測能力，盧柏龍表示已公布的數據則確定會準確，但預期數值則未必，不過亦有個別銀行，要求以公認的預期數字計算破產風險壓力評分。該行會以新公布數據更新預測，如昨日公布的失業率由4.2%升至5.2%，該行預測的破產率亦由0.205%更新至0.24%。