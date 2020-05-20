外電報道指，中銀航空租賃（2588）已經根據挪威航空在5月4日的股東大股決議，與挪威航空（Norwegian Air Shuttle ASA）達成協議，將其與挪威航空的租賃權，轉換成挪威航空共逾3.89億股，完成交易後，共持有挪威航空12.67%投票權股份。在此之前，中銀航空租賃並未持有任何挪威航空股權。

除了中銀航空租賃之外，全球最大的飛機租賃公司之一的Aercap Holdings NV，亦參與挪威航空的租賃權轉股份計劃，最約持有挪威航空16%股權。同時，挪威航空亦與債權人進行談判，最終達成協議，進行重組，當中該公司將進行8.3億美元的債務置換。按照挪威政府設下的嚴格條款，由挪威政府為新的30億克朗（23.27億港元）貸款，進行擔保。挪威航空承諾，在新冠肺炎後，確保不會完全將手上的現金耗盡。另由於今次危機拉長，挪威航空不排除需要更多資金支持營運。

挪威航空的股價在香港時間下午4時30分，暴跌36.6%，低見36.6%。

記者：陳偉燊

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