美股雖然因疫苗報道而挫，不過亞洲時段美股三大指數期貨向上，恒指反覆之下最終仍可升11點或0.05%，報24399點，國指升14點或0.15%，報9898點。

恒指今早高開74點，最多升126點，低位72點，全部於早市完成，午後變化不大，全日波幅不足200點，另一方面，大市在昨日裂口高上升後，今日似乎略受台灣總統言論影響，市場觀望中美關係會否另闢戰線，以及人大兩會本周的公布，恒指成交僅1016億元，較上日減少19.27%，是5月12日970.49億元成交後最少。

瑞聲（2018）升6.82%，收報43.85元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌3.65%，收報4.75元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.33%，收報440元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻66點；匯控（0005）跌2.53%，收報38.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。

路透報道，瑞幸咖啡董事長陸正耀所持另一間公司神州優車正在尋求增資，神州優車持有的神州租車（0699）收報2.05元，跌2.38%。

港鐵（0066）表示沙中線工程可追討的必追討，日後工程未排除剔除禮頓，收市升0.95%，收報42.5元。

聯想集團（0992）第四季業績勝預期，不過股價先升後跌，曾升最多8.2%，收市倒跌0.6%，報4.35元。

國策促進體育消費，體育用品股個別發展，安踏（2020）收報70.8元，升2.46%；李寧（2331）收報26.3元，跌1.13%；361度（1361）收報1.09元，升2.83%；特步（1368）收報2.78元，跌2.11%；滔搏（6110）收報10.34元，無升跌。

早前熱炒的物管股回吐，鑫苑服務（1895）收報2.34元，跌4.88%；新城悅（1755）收報20.6元，跌2.6%；奧園健康（3662）收報9.4元，跌0.21%；雅生活服務（3319）收報42元，跌2.44%；碧桂園服務（6098）收報36.65元，跌2.91%；中海物業（2669）收報8.69元，跌3.55%；綠城服務（2869）收報11.2元，跌3.61%；保利物業（6049）收報84.65元，跌4.89%；時代鄰里（9928）收報8.59元，跌2.39%。

中美關係隨時再起波瀾，貿易股個別展，萬洲（0288）跌0.59%，收報6.76元；申洲國際（2313）跌0.64%，收報93.35元；創科實業（0669）跌0.22%，收報67.85元；有分析認為中美角力不會波及蘋果，瑞聲升6.82%；舜宇（2382）升0.62%，收報113.6元。

內地兩會舉行在即，內銀股方面，工行（1398）升0.2%，收報5.1元；建行（0939）升0.64%，收報6.27元；交行（3328）跌0.62%，收報4.82元；中行（3988）無升跌，收報2.92元。內險股方面，平保（2318）升0.19%，收報78.7元；中人壽（2628）跌0.78%，收報15.22元。內房股方面，潤地（1109）跌0.49%，收報30.55元；碧桂園（2007）無升跌，收報9.84元；中海外（0688）跌1%，收報24.8元。

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