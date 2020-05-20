白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）日前在接受霍士新聞（Fox Business Network）訪問時，表示中國公司缺乏透明度，無法達到一般的監管標準。早前美國密蘇里州總檢察長就新冠疫情對中國提出起訴，指控中國初期隱瞞數據，導致當地遭受巨大損失。庫德洛在訪問中則表示，「除非（有關疫情的訴訟問題）能夠解決，沒有人能真正信心十足地投資中國」。

庫德洛又表示，面對中國不透明、無問責制的情況，美國需要保護本土投資者。庫德洛此前曾在逼退美國政府退休金撤回對中國公司的投資決定中扮演重要角色。當時他聯同白宮國安顧問布萊恩（Robert O'Brien）向勞工部長發信，信中悉數投資中國公司的數項風險，其中就包括美國可能就新冠肺炎對中國提出制裁，亦提及了審計監管漏洞，以及人權方面的考慮。

除白宮外，近期美國監管機構及交易所均對中國公司出招，美國證交會上月發文提示中國公司存在風險後，納斯達克交易所近日又傳已提交建議，針對包括中國在內的市場設立上市新規，包括提升首次公開發售（IPO）最低集資額要求，措施料會阻止部分中國公司赴美上市。