金管局公布「香港銀行業金融科技採用和創新」調查報告顯示，超過八成半受訪銀行已經或計劃將金融科技方案應用於各類金融服務，但銀行同時亦表達一個憂慮，就是金融科技人才的短缺—聘請金融科技的專才有困難，培訓現有的從業員也不容易。

金管局高級助理總裁劉應彬以「『疫』境自強」為題在匯思發文，指出疫情下，大量的網上交易令「轉數快」的使用量在過去一季大幅增加60%，近來加快普及，都因疫情催化。

劉應彬說，金融科技人才短缺並非香港獨有的問題，世界各地在推動金融科技發展時也遇到類似的問題。因此當局不可單靠引入外來的專才，也要培訓足夠的本地人才，才能滿足本港的長遠需要。當局今年會深入研究本地金融業對不同金融科技人才的需求、這些人才在本地和國際間的流動情況，以至這些專業工作的前景，然後會再與各院校和有關政府部門分享有關研究結果，以協助他們規劃相關的課程。

劉應彬又說，短期而言，金管局已與銀行和科技界展開「金融科技人才培育計劃(FCAS)」，培訓的對象正是現於大學攻讀金融、電腦工程等學位的同學，會安排同學到金融機構和科技公司實習半年至一年。過去四年，合共逾500名大專院校同學參加此計劃，當中也有不少同學於畢業後投身金融科技行列。

他稱，今年實習計劃的簡介會因疫情而首次移師網上舉行，各大院校學生的參加人數比去年更倍增至超過400人。會後至今，共收到1400多份申請書，比去年升近兩倍。

當局正與有關專業團體合作，發展一套適用於銀行的「金融科技能力框架」，或於明年第一季推出，由適合的培訓機構提供相關課程予現職的從業員報讀，以期達到「能力框架」的標準水平。

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