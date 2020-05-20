近月因為新冠肺炎在港流行，不少公司安排員工在家工作。永明金融在上月底至本月初進行調查，有62%受訪者有在家工作的安排，其中有82%受訪者表示，因在家工作少了時間與上司見面而感到快樂，亦有67%訪者表示少了見同事而感到快樂。當中84%表示更能騰出時間做私人事務、81%稱精神更輕鬆愉快、69%表示因此與同住家人關係變好。

隨本港疫情放緩，不少公司恢復辦公室上班，不過大部分受訪者認為疫情完結後應繼續彈性工作安排，有73%希望在家工作成為恒常、83%希望每日彈性上班時間、以及有73%希望每周彈性上班工時。

永明首席市務及數碼策略總監馮婉欣認為，彈性工作勢將成為職場新常態，該行亦在1月底安排非必要員工在家工作，直至近期才結束。她建議公司可與員工多作溝通增進信任，例如定期就工作進度溝通外，該行亦在透過視像會議舉辦員工聚會，另外因應在家工作，將購買可調節工作枱加入員工福利之內。

調查亦顯示，逾七成在職人士以訂立健康為未來五年的首要人生目標，同時視之為人生中最重要的事情，88%受訪者指，有信心疫情過後依然能保持對健康的重視。

保監局在2月底和3月底，分別開放扣稅年金和保障型保險產品，可不經與客戶面談遙距銷售，馮婉欣表示，遙距銷售安排主要由4月開始，目前使用率高，符合預期。去季該行因為趕及扣稅原因，以扣稅年金和自願醫保銷售較高，疫情下業績也達標。

其他報道

傳新西蘭航空裁員逾1300人

外電指瑞幸關連公司神州優車尋求增資

港鐵：沙中線工程可追討的必追討 日後工程未排除剔除禮頓

聯想楊元慶：在家工作有利個人電腦需求 上季起提前採購零件

PayPal在港推QR code支付功能

恒指半日跌23點 半日波幅不足200點 瑞聲升7%

Facebook推網購服務 伙Shopify等多個平台合作

滬深兩市半日低收 上證跌0.45%

國策促進體育消費 安踏升2.6%

1個月Hibor止跌回升 惟仍低於0.6%

傳Uber計劃將亞太區總部遷至本港 冀獲港法規肯定