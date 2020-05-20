外電指瑞幸關連公司神州優車尋求增資
文章日期：2020年5月20日 14:34
外電路透引述消息人士透露，因財務造假正被納斯達克擬將之除牌的瑞幸咖啡，其董事長陸正耀所持另一間公司神州優車正在尋求增資。報道指，神州優車正考慮出售所持有的一隻人民幣基金有限合伙人權益。
陸正耀是神州優車大股東兼董事長，據消息人士稱，神州優車正在接洽潛在投資者，欲出售由大鉦資本管理的優車產業基金30.75%有限合伙人權益，價值10億元（人民幣．下同）。
受瑞幸事件影響，神州優車上月曾表示，事件已令金融機構和供應商要求公司付款，公司正在考慮如何避免更大的流動性衝擊。神州優車上月亦已同意以2.5億元向優車產業基金出售一家金融科技公司的部分股權，並以至多1.44億美元將其所持汽車租賃公司神州租車（0699）的部分股權，出售予美國華平投資集團。
消息人士指出，自2017年成立以來，優車產業基金已籌資約32.5億元，專注於汽車和消費相關投資，例如電動汽車生產商小鵬汽車。該基金的注冊信息顯示，其最大有限合伙人是神州優車，以及由工行（1398）與瑞信合資的資產管理公司旗下一家子公司，該子公司對基金的投資額為15億元。
神州優車和陸正耀未就消息回應，大鉦資本亦未予置評。大鉦資本是瑞幸咖啡的股東，而瑞信則是瑞幸美國上市時的承銷商。
記者：陳子凌
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