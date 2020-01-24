美股受新冠疫苗消息拖累下跌，恒指今早表現平穩，高開74點後最多升126點，低位跌72點，上下波幅199點，半日收市跌23點或0.1%，報24364點，成交金額560億元；國指升9點或0.1%，報9893點。

瑞聲（2018）升7.06%，收報43.95元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌2.89%，收報31.9元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.16%，收報435元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻33點；匯控（0005）跌1.9%，收報38.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低37點。

兩會即將舉行，今早人行公布貸款市場報價利率（LPR）維持不變，貨幣政策或已進入靜默期。內銀股方面，工行（1398）跌0.2%，收報5.08元；建行（0939）升0.48%，收報6.26元；交行（3328）跌0.41%，收報4.83元；中行（3988）升0.34%，收報2.93元。

國家體育總局公布促進體育消費措施，體育用品股普遍向上，安踏（2020）收報71.25元，升3.11%；李寧（2331）收報26.85元，升0.94%；361度（1361）收報1.08元，升1.89%；特步（1368）收報2.84元，無升跌；滔搏（6110）收報10.3元，跌0.39%。

今早聯想（0992）公布業績，第四季純利跌64%至4300萬美元，高過市場預期的700萬美元，聯想半日升3.4%，報4.53元，最多曾升8.2%，高見4.74元。

路透旗下IFR報道，網易計劃最快6月在香港第二上市，集資額介乎10億至20億美元(約78億至156億港元)。港交所（0388）升0.38%，收報266.2元。

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