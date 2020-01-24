美股向下，恒指今早高開74點或0.31%，報24462點，成交金額30億元；國指今早高開42點或0.43%，報9925點。

恒隆地產（0101）升2.49%，報17.26元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.79%，報66.1元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.28%，報71.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；匯控（0005）跌0.89%，報39.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。

聯想（0992）今早公布全年多賺12%，第四季則按年跌64%。開市報4.45元，升1.59%。

小米（1810）今日將公布業績，明日阿里巴巴（9988）接力。小米開市報12.68元，升0.16%；阿里巴巴開市報211元，升0.57%。

平安好醫生（1833）早前突然公告將創立公司的主席兼首席執行官王濤免職，昨日公司又公布，王濤接受董事會決議，確認與董事會並無意見分歧，並承諾後續積極配合進行慣常性的離任審計。開市報100元，跌0.9%。

北京首都機場（0694）公布，預計根據經修訂租金減免政策，於今年4月期間對於北京首都機場從事零售、餐飲及便利店業務的非國有中小微企業商戶及相關分公司減免的租金總額將約為3331.8萬元人民幣，以最終審定後實際減免租金金額為準。開市報5.13元，跌0.77%。

九巴母公司載通（0062）發盈警，預期截至6月底止中期將由盈轉虧，去年同期為賺3.02億元。開市報17.1元，無升跌。

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