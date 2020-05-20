醫療行業媒體Stat報道稱，Moderna隱瞞了有關新冠疫苗的關鍵信息。Moderna疫苗消息觸動市場神經，周一因該疫苗似乎正對首批試驗者產生免疫反應，推動美股道指升逾900點，而周二則受Stat報道拖累跌逾300點。

Stat稱，詢問了幾位疫苗專家，他們得出結論，根據Moderna提供的信息，實際上沒有辦法知道這種疫苗的效果如何。Moderna所披露的大部分內容是文字，而不是數據，報道指出，在科學中，數字勝於雄辯，因為科學家將搜索數據表，而不是公司聲明。

報道亦指出與Moderna合作開發疫苗的美國國家過敏和傳染病研究所沒有發布有關疫苗的新聞稿，並拒絕就Moderna的聲明發表評論。而該研究所通常會大肆宣傳自己的發現，並接受采訪。

由於沒有披露數據，報道指此舉產生多個問題，包括Moderna聲稱有8名志願者產生中和抗體，但並沒有披露其他37名試驗參與者的結果，雖然不代表後者未產生抗體，可能只是抗體測試更耗時，但因而已需要謹慎看待。

此外，該8名志願者的確切年齡尚不清楚。如果偶然地它們大多聚集在年齡較年輕的一端，則未必能滿足目前市面需要保護老年人的需求。

而報道引述的專家亦指，Moderna披露的資料不足，無法知道這些抗體是否持久。另有專家稱，希望看到數據來對數據做出自己的解釋。

不過，專家亦指出，目前的報告仍令人鼓舞，至少看到這種RNA疫苗的免疫反應，而以前的針對其他病原體的RNA疫苗卻沒有看到。

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