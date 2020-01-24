醫療行業媒體Stat報導稱，Moderna隱瞞了有關新冠疫苗的關鍵信息，由於日前美股因其疫苗的利好消息而上升，今次被指沒有公佈解讀數據的必要信息，市場氣氛逆轉，美股下跌，道指低開19點後，受消息拖累急挫最多394點，收市以接近低位收。

道瓊斯工業平均指數收跌390點，跌幅1.59%，報24206點。標普500指數收跌30點，跌幅1.05%，報2922點。納斯達克綜合指數收跌49點，或0.54%，報9185點。

家得寶跌2.9%，報238.1美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低49點，而NIKE升0.52%，報91.51元，貢獻道指3點。

科技股方面，蘋果收市報313.14元，跌0.57%，谷歌母公司Alphabet收市報1374.4元，跌0.77%，亞馬遜收市報2449.33元，升0.95%，Facebook收市報216.88元，升1.73%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.62%，報339點。德國DAX指數收漲0.15%，報11075點；法國CAC 40指數跌0.9%，報4458點；英國富時100指數收跌0.77%，報6002點。