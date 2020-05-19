騰訊（0700）財付通前任總經理劉穎麒創立的支付平台移卡（9923）明日起招股，定價每股12.64元至16.64元，每手400股，入場費6723.07元。公司引入股東人力資源行業日企Recruit Holdings作為基石投資者。該股招股期至下周一（5月25日）上午12時結束，同日定價，預計6月1日掛牌。公司前期投資者包括騰訊，根據初步招股資料披露，上市前最後可行日期持股3.93%。

移卡主打中小型商戶電子支付，平台可以銀聯、微信及支付寶多種方式進行支付。不過微信等電子錢包巨企近年也意圖擴大市場，希望可直接獲取商戶交易。對此移卡首席戰略官兼執行董事周伶俐表示，公司主要經營商戶端，是有關方面的專家，而微信、支付寶主要經營消費端，相信公司自身在細分市場仍有優勢。她又指，內地支付市場龐大，估計第三方支付市場在數年內交易規模可增長到200萬億元，相信公司可以繼續鞏固優勢。

此外，移卡亦同步在支付平台上發展包括營銷服務、SaaS（軟體即服務）在內的增值服務。各類增值服務去年全年錄得收入1.76億元人民幣，僅佔公司收入的7.8%。周伶俐表示，雖然所佔份額仍較小，但版塊增長迅速，未來公司亦將加大對增值業務的投資，相信此部分是公司業績長遠增長的動力。

今年年初內地受新冠肺炎影響最大，移卡主打的中小商戶亦不可避免受到影響。周伶俐表示，部分線下商戶因疫情需要關門，對交易造成一定影響，今年首季公司支付交易量按年下跌15.8%，但她補充指，多數客戶經營日用必需品，因此對其影響較小，此外公司客戶網絡地域集中性較低。根據資料，移卡首季毛利仍錄得近三成升幅，公司指現時業務需求不變。

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