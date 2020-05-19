英皇證券（0717）公布截至今年3月底止中期業績，由於孖展貸款及貸款和墊款的減值撥備高達5.98億元，期內由盈轉虧，虧損達2.68億元。與去年度同期一樣，不派中期息。集團指出，將積極審視其貸款組合及密切監察應收貸款情況；甚至透過實施更嚴格的貸款審批程序及進行更全面的抵押品評估，以減少違約風險，加強風險管理。

該集團的中期業績顯示，只有貸款部門出現分部虧損2.5億元，證券經紀、企業融資，以及配售與包銷部門，則分別獲利2383.4萬元、87.9萬元及274.7萬元，分別按年跌8.15%、增長44.6%及跌49.05%。在撇除貸款部門虧損外，整體淨溢利按年減少9.1%至3.25億元。在減值撥備方面，淨應收款減值撥備約4.3億元；貸款及墊款則佔當中的減值撥備1.63億元。

該集團的應收賬款中，與孖展相關及期貨等孖展貸款等在內共涉資37.94億元，當中作出減值撥備逾11.59億元，因此淨額只餘26.35億元。其指出，已向涉資14.41億元的未償還借款人展開訴訟追討，當中作出減值撥備約9.11億元。

在貸款及墊款組合方面，截至今年3月底止共逾27.46億元，當中有1.77億元屬逾期貸款。其披露顯示，當中有5500萬元減值貸款有提供物業抵押；另已向逾4.66億元減值貸款中的借款人，展開法律訴訟追討，當中作減值撥備約4.12億元。

集團指，將嚴格進行貸款審批及抵押品評估，並因應市場變化，適時調整利息費用以及貸款對估值比率，及將嚴格控制營運成本以提高整體營運效。

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