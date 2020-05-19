匯豐發表研究報告稱，美國聯邦退休基金不太可能完全不投資中國股票，即使確實不投，對A股影響也有限，因為在內地進一步推進金融市場改革和開放之下，未來數年A股的投資需求依然殷切。

上周，在美國總統特朗普施壓下，其中一隻聯邦政府的退休基金計劃︰聯邦節儉儲蓄計劃(Thrift Savings Plan)宣布，暫停原本在6月份開始投資中國股票的計劃。

匯豐估計，美國整體養老金資產持有2500億美元的中國股票，僅佔所有美國退休資產的0.8%，在A股的敞口約50億美元，亦只佔A股總市值的0.06%。而且報告也指出，25隻美國主要的政府退休基金合共總資產達到5460億美元規模，但當中只有65億美元用來投資於中國股票，佔比才1.2%。

而投資在中國股票當中，又以香港上市的中國股票最多，佔比達8成，主要為騰訊（0700），大約有7億美元規模；其次是阿里巴巴（9988）ADR，有接近4億美元規模；建行（0939）也有逾3億美元規模左右；平保（2318）及工行（1398）緊隨其後，有逾2億美元規模。

因此，以匯豐報告來看，如果所有美國退休基金退出中資股票投資，影響最大可能是港股市場中的中資股而非A股。

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