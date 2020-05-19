今日內房股持續強勢，摩根大通報告指出，在營運環境維持安穩，銷售加速、地價平穩、融資環境寬鬆及再投資回報佳下，相信在可持續的合約銷售及盈利增長下，將會帶動板塊的股價，看好內房在未來一至兩季有出色接現。內房為本月及年初至今表現第二差的板塊。

摩通指出，據其追蹤的40個城市中，內房首三周的銷售按年升1%，4月份則跌12%，在封城及社交限制放寬下，相信銷售氣氛將會持續改善，並預期整體市場在五月將會持平，而上市開發商的銷售則按年升10-15%。現時樓價已初見上升訊號。在其追蹤的一線及二線城市中，過去兩周的樓價升勢更是高於2019年第四季。

同時，土地供應持續增加，在5月首三周的土地銷售按年升16%，但撇開銷售增加，地價仍然維持穩定，及再投資利潤維持在平均27%水平等。

在地緣政治風險下，市場傾向規避風險，亦解釋了為何板塊一直跑輸，僅得一些具納入指數概念的內房及有清晰及強勁盈利增長指引的股份能跑贏大市，亦解釋了為何合景泰富（1813）及世茂（0813）在五月至今的股價強勢原因。

由於基本面支持估值，該行相信撇除宏觀的波動外，板塊將在未來一至兩季有出色表現，並推薦落後者，大型股推薦萬科（2202）、中海外（0688）及龍湖（0960），中型股推薦旭輝（0884）先於世茂，及較具爭議，但在六月派出高股息的富力（2777），細型股推薦中駿（1966）及合景泰富（1813）。

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