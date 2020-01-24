高盛：阿里美團納入恒指 料權重將達最高上限5%

恒指公司早前公布諮詢結果，同股不同權（WVR）架構及第二上市公司獲准納入恒指及國指選股範疇，並將於下次恒指季檢正式生效。高盛發表報告指，假設阿里巴巴（9988）、美團（3690）及小米（1810）將加入恒指及國指，預計阿里及美團的恒指及國指成份股比重，將分別為最高的5%，小米在恒指及國指的比重則分別為1%及2%。

資金流方面，高盛預計，恒指及國指的被動追蹤指數基金將分別有170億及90億美元資金流，當中阿里巴巴及美團將分別有13億美元流入，小米則將有5億美元流入，再假設每日指數流量不超過每日總交易量的三分之一，上述三個股份則分別相當於7天、13天及5天的購買量。

據恒指公司早前表示，WVR架構以及第二上市公司計算流通股份時需加入條件，同時指數權重上限設在5%，低於同股同權第一上市公司的10%。高盛表示，假設WVR公司被納入，恒指在科技及消費方面的權重將從9%增至20%，與標普500指數（22％）和MSCI中國指數（17％）相當接近；同時中國公司的市值將從58%增至61%，其在指數成分股的比例亦會從52%增至58%，反映中國內地對香港資本市場的影響。