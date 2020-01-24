證監會發稿指，因為康宏資產管理於2015年3月至2017年1月期間，在向客戶作出有關債券的招攬行為及建議時出現監控缺失，例如沒有在進行招攬行為前，做好盡職審查，及監督透過第三方平台執行債券銷售交易等，因此對康宏作出譴責及罰款640萬元。

今次證監會對康宏資產管理採取行動，源於在涉案期間，介紹28名客戶使用第三方平台，並且同時成為康宏及第三方平台的客戶。有關平台不單沒有為涉及的債券進行評級，亦沒有列明該等債券為根據聯交所《主板上市規則》第37章上市的債券，最終進行了30項交易。當中有部分涉及向客戶作出的招攬行為或建議。

該會認為，康宏未有在向客戶作出建議或招攬行為前，沒有就有關債券進行妥善而充分的產品盡職審查；確立有效的系統；就其向客戶提供的投資意見或建議備存適當的文件紀錄，並向每名客戶提供書面意見的副本；甚至設立充足而有效的內部監控措施和系統，以監督及監察透過第三方平台執行的債券銷售交易，確保有關監管規定獲得遵守。

在證監會對康宏判罰前，該會考慮到有必要向市場傳達達強烈的阻嚇訊息，防止再有類似的失當行為發生。同時，目前並無證據顯示康宏的客戶曾作出投訴或蒙受損失，加上康宏已停止銷售在主板上市的債券，公司的管理現由新的董事及核心職能主管團隊管理，及與證監會合作解決其所關注的事項，康宏過往亦無遭受過紀律處分。因此該會才對康宏作出譴責及罰款。

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