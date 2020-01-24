《蘋果日報》報道，TNG創辦人兼行政總裁江慶恩疑鼓勵員工，利用匯豐Red信用卡回贈「假增值」谷大交易額，並引起金管局關注。江慶恩就事件回覆本報查詢時否認鼓勵員工申請Red信用卡賺取外快，指報道斷章取義，保留法律追究權利。

對於金管局上門調查，江慶恩指並非針對此事，他們不時都有與金管局，就不同項目溝通，任何高風險的交易都有向金管局報告。

TNG集團財務顧問許家驊及後補充，公司在2月時已發現有大量信用卡增值，發現客戶用以賺取回贈，已就以上交易流程，在2月時通知金管局，獲監管部門回覆是合法操作，金管局沒有因此向TNG施壓要求處理。他們亦已通知警方和海關等執法部門，獲回覆資金由始至終只是轉賬給同一人，因此亦不涉洗黑錢的合規問題。

至於江慶恩有否鼓勵員工開卡操作，許家驊指TNG在3月時已限制相關戶口增值上限，最初為每日增值10次，及後減至5次和2次，他指公司已採取行動限制相關交易控制風險，因此江慶恩沒有鼓勵員工進行操作的意思。

至於該報道指，因為金管局查詢交易，因此解僱合規部員工，許家驊證實，有4名合規部門員工被解僱，但公司是在解僱後才通知金管局。他指，該行在5月初內部監察時發現，有少數負責監控交易的員工在4月中後期開始參與上述假增值交易，他指雖然交易沒有違法，但公司守則要求披露其利益衝突，而該等員工沒有披露，因此將他們停職，並在調查後解僱。「我不敢講一定係，但我估計這群人含恨在心去指控我們。」

至於金管局昨日至TNG上門審查，許家驊指是進行每年兩次的定期審查，涉及現金流、匯款、支付流程等問題。

金管局回覆本報，非常重視持牌人的營運情況是否穩妥以及符合監管要求。局方會與持牌人就相關事宜作出跟進。現階段並不適宜作具體評論。《支付系統及儲值支付工具條例》賦予金融管理專員有關儲值支付工具的監管、調查及執法權力。若確立有違反相關法例或監管規定，金管局會因應情況採取適當行動。

記者：歐陽偉昉

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