惠理高級基金經理余辰俊今於「中國巿場投資展望及策略」研討會上表示，恒指短期仍然受海外疫情影響較大，存在區間波動，但認為由於中美關係不會完全惡劣，預期恒指今年有機會能夠回到年初水平。惠理亞太區分銷業務主管曾德明表示，今年3月份港股波動較大，部份流動性資產及資金贖回等情況增加是前所未見，但相信未來仍然具有投資機會。

中國市場方面，對於本周即將舉行的「兩會」，余指出，市場普遍預期將會將經濟增長目標設定在大約2%至3%，但相對於實踐目標，是次兩會或將更着重疫情後的「保就業」及「穩經濟」工作，預計中央將推出相關刺激政策以抵銷宏觀不利因素，包括推動新經濟發展及新基建，不排除當局將再進行降息降準，認為目前國內經濟增長雖不如外界預測般糟糕，但仍然承受一定壓力。

余表示，新冠肺炎影疫情對經濟的影響只屬短暫，目前已逐步達到高峰，而中國政府相對於歐美國家，將具有更多及足夠的財政政策空間以刺激經濟。他又指出，滬港通、債券通的實施進一步增加了外資流入，預計隨着中國市場的對外開放，A股於未來3至5年在MSCI新興市場指數中的代表性將會大幅增加。但他表示未來半年至一年，A股或會面臨估值過高，以及明年通脹增加等風險。

板塊方面，他表示，將更看好科技創新及消費升級板塊， 包括互聯網經濟、新能源汽車、5G、製造業升級與醫療保健類股份，相信隨着國內龐大的互聯網人口，及對商品與服務不斷增長的需求，有關板塊未來市場的滲透率及增長將會提升。他又指，相對看淡傳統金融板塊包括銀行及保險，認為受經濟影響壓力較大，未來或存在壞賬風險，另外目前亦不看好商品如鋼鐵水泥等。

記者：溫藹紅

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