Moderna的新冠疫苗試驗初步結果積極，加上歐美刺激經濟，市場憧憬疫情及經濟會向好，恒指大成交上升。恒指今早高開554點曾升最多617點，高見24552點，其後升幅收窄至379點報24314點，收市升453點或1.89%，報24388點，成交金額1259億元，較上日增加15.11%；國指升156點或1.61%，報9883點。

走勢上，恒指裂口高開，一舉升穿10天線(24132.64點)、20天線(24106.71點)、50天線(23930.66點)，而成交亦是2020年4月17日1379.11億元成交後最多。另外，北水今日淨買入12.2億元股票，是連續第6個交易日淨買入。

太古（0019）升4.56%，收報49.25元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌1.96%，收報55元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。友邦（1299）升3.07%，收報70.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻73點。

恒指公司昨公布新染藍規則，同股不同權(W股)將獲納入，市場憧憬三隻W股將染藍，齊獲資金追入。小米（1810）收報12.66元，升5.15%；阿里巴巴（9988）收報209.8元，升3.35%；美團（3690）收報125.8元，升3.2%。作為俗稱「ATM」的一份子，騰訊（0700）收報430元，升1.65%。

市場憧憧疫情將向好，航空股向上，國航（0753）收報5.04元，升4.13%；南航（1055）收報3.5元，升5.74%；東航（0670）收報2.82元，升4.44%；國泰（0293）收報8.61元，升0.58%。

濠賭股亦跟升，新濠國際發展（0200）收報14.62元，升3.69%；美高梅中國（2282）收報9.32元，升2.31%；澳博控股（0880）收報8.44元，升3.43%；永利澳門（1128）收報14.26元，升3.63%；銀河娛樂（0027）收報53.05元，升0.95%；金沙中國（1928）收報31.05元，升2.48%。

奢侈品股亦向上，周大福（1929）收報6.39元，升3.57%；普拉達（1913）收報25.85元，升4.23%；六福集團（0590）收報15.5元，升2.24%；周生生（0116）收報7.76元，升1.7%；景福集團（0280）收報0.275元，跌5.17%；謝瑞麟（0417）收報0.87元，升4.82%。

化妝美容股個別發展，L'OCCITANE（0973）收報14.12元，升7.79%；莎莎國際（0178）收報1.34元，升1.52%；卓悅控股（0653）收報0.103元，無升跌。

傳京東將於下周尋求香港上市聆訊，加上傳納斯達克將對IPO發布新規定，變相使中國公司上市更困難，而另一方面，香港則有意簡化上市，港交所（0388）升4.08%，收報265.2元。

本地1個月銀行拆息跌穿0.6%，而部分指標屋苑更錄破頂成交，地產股向上，恒地（0012）升2.19%，收報30.3元；新地（0016）升2.37%，收報99.2元；新世界發展（0017）升2.49%，收報9.06元；長實集團（1113）受除淨影響而跌1.24%，收報47.6元；信置（0083）升0.19%，收報10.34元。

中美貿易關係雖然緊張，但貿易股經過昨日下跌後，今日有反彈。申洲國際（2313）升4.56%，收報93.95元；創科實業（0669）升4.13%，收報68元；瑞聲（2018）升2.63%，收報41.05元；舜宇（2382）升3.96%，收報112.9元。

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