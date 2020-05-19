港交所（0388）在推動新股上市方面，正有意加速定價至交易的流程，拉近該所與其他對手的距離。根據《彭博》報道引述不願透露身份的知情人士指，港交所會在本周與經紀業界會面，令新股招股的結算周期所需時間，由目前的5日，進一步縮短。該所將於未來數周，向市場展開諮詢。

在環球眾多市場中，香港在處理新股上市方面，成為唯一一個市場仍然需時5天完成定價至交易的程序，現任行政總裁李小加曾經提出，將時間縮短至一天，尤其美國納斯達克收緊中資公司過去當地上市之際，此舉有助吸引更多大企業的新股招股，由美國紐約轉過來香港。上市定價需時，無論對投資者還是監管機構，均帶來煩惱，令資金從金融系統抽走一段長時間，令短期利息抽高，並為金管局製造麻煩。同時，在大型招股期間，在眾多孖展融資者參與下，更為市場的流動性，帶來壓力。

不過，將新股定價至上市時間縮短，引起依靠現有機制下透過貸款予投資者圖利的經紀及銀行業界的質疑，上市企業亦可在過程中賺取利息收入。港交所則表示，會就其建議進一步向市場更新資訊，並謂正尋求改革新股定價過程的流程。據稱，港交所正研究，建立電子平台，聯繫各方加快資訊流通，並且便利付款程序，減省核實時間，甚至加快向未能夠抽中新股者的退款流程。一旦引入新的機制，將解決投資者過往在遇到大熱新股時，透過違規分頭落盤到不同證券經紀去抽新股以提高命中率的情形。在建立聯合的平台下，亦限制投資者在不同經紀之間進行套戥。

眾達國際法律事務所主管合伙人劉秀麗指出，較短的定盤時間，縮短鎖定投資者資金的時間，最終有助減少發行人以至投資者面對整體的風險及不明朗市況。這是預期的轉變，反映香港在處理新股招股時，減省文件工夫。香港證券業協會主席徐聯安更指，以阿里巴巴（9988）去年在港的大型招股個案為例，便是可完全經電子渠道處理新股上市的示範，為將來的改變之前奏。這無疑減少經紀業界的收入，他更認為，任何改革，都需要在好的時機下進行。德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，監管機構推動計劃中的改變，加快退款流程，有利投資者在多隻新股進行集資時，同時認購多隻新股，是正面的做法。

記者：陳偉燊

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