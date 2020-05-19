標普在5月14日降低匯控（0005）信用評級至「A-/A-2」，不過標普今日公布維持匯豐銀行和匯豐中國的信用評級，分別為「AA-/A-1」，以及「A+/A-1」。

標普指，對匯豐的評級，反映該行在香港的領先地位，在亞太區的業務和連接匯控全球網絡的能力。由於新冠肺炎和低利率，預計匯豐在今年的信貸成本和收益將承受巨大壓力，不過標普指匯豐將跑贏集團內其他公司，雖然去年主要市場香港發生社會運動，但匯豐的收入增長了7％，有形資產回報率為15.8％，表明其堅韌性。今年首季，香港和亞太其他地區的預期信用損失，只是佔集團的三分之一，表現資產質量的經濟前景假設比英美為佳。

標普對匯豐銀行前景保持穩定，雖然經濟前景陰暗，該行仍預期未來兩年將保持業務和財務實力。因為新冠肺炎疫情、中美貿易緊張以及中國經濟增速放緩，行認為資產質量和盈利能力均有負面壓力。

不過，匯豐過去在市場下跌周期中表現出強大的應變能力，由於其市場支配地位、雄厚的資本以及強大的資金和流動性狀況，該行可以應付以上的不確定性，而且受壓力時，匯豐可將受益於香港政府的潛在特殊支持。

不過標普指，未來兩年匯豐的評級不太可能上升，而一旦出現銀行的風險調整資本比率（RAC）持續下降至10%以下、資產質量明顯低於行業平均水平、香港的發行人信用評級下降；或集團信用狀況惡化，將有機會下降匯豐評級。

記者：歐陽偉昉

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