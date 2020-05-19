港股反彈持續，恒指高開後最多升617點，高見24552點回順，半日收報24363點，升428點或1.79%。大市半日成交額724億元。

表現低迷的內險、濠賭、汽車、航空股大幅反彈，中壽（2628）金沙中國（1928）升3%。比亞迪（1211）、南航（1055）升約半成以上。科網股向好，阿里巴巴（9988）小米（1810）升2%、3%，中芯（0981）升逾半成。消費股繼續向好，海底撈（6862）安踏（2020）升3%。不過，個別生物科技、醫療、物業管理、教育股有回吐。

目前恒指仍處於23500至24600點區間，向上受制區間頂部；今早低殘或落後股受到大市氣氛向好帶動，升勢能否持續，視乎未來恒指向上突破，現水平追入，要博指數突破。若然大市仍處於上落階段，留意熱炒股回調吸納機會。

生物科技、醫療設備股熱炒，輔助生殖服務供應商錦欣生殖（1951）亦蠢蠢欲動，不過，公司具有盈利能力，去年純利倍增至4億人民幣。走勢上，錦欣今早高開曾創出個半月高位，掉頭向下，回調料於10元有良好支持，短線止蝕位放在50天線低收先行離場。

劉思明

明報資深評論員