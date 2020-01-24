新冠疫苗有進展，加上歐美推措施刺激經濟，恒指跟隨外圍高開554點，最多曾升617點，不過其後升幅收窄至僅379點，半日升428點或1.79%，報24363點，成交金額723億元；國指升148點或1.53%，報9875點。

太古（0019）升4.56%，收報49.25元，是升幅最大的藍籌，長實集團（1113）除淨1.58元，半日跌1.56%，收報47.45元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.78%，收報70.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻66點；長和（0001）除淨2.3元，半日跌1.52%，收報55.25元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

憧憬下次季檢染藍，阿里巴巴（9988）收報208元，升2.46%；美團（3690）收報123.9元，升1.64%。雖然市場預計小米（1810）或無緣於下次季檢染藍，但半日仍可向上，收報12.34元，升2.49%。

傳京東將於下周尋求香港上市聆訊，港交所（0388）升3.53%，收報263.8元。

平安好醫生（1833）昨日股價急挫，今早未止跌，曾跌最多4.4%，低見98.25元，失守「失紅底」，半日保住紅底，收報101.9元，跌0.87%。

1個月港元拆息7連跌，地產股普遍向上，恒地（0012）升2.53%，收報30.4元；新地（0016）升2.32%，收報99.15元；新世界發展（0017）升1.58%，收報8.98元；長實集團受除淨影響跌1.56%；信置（0083）升0.97%，收報10.42元。

中美貿易關係緊張引發貿易股股價昨日下跌，今早相關股份大多反彈，萬洲（0288）跌1.01%，收報6.85元；申洲國際（2313）升4.28%，收報93.7元；創科實業（0669）升3.68%，收報67.7元；瑞聲（2018）升1.38%，收報40.55元；舜宇（2382）升3.22%，收報112.1元。

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