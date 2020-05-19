瑞幸造假帳一事曝光後，沽空機構紛再把矛頭指向美國上市的中概股，其中教育股跟誰學更是被群起而攻，就連沽空機構老大哥渾水新近也加入戰團，昨日指控跟誰學至少虛構80%收入。

這次針對跟誰學的沽空報吿中，渾水認為，他們懷疑跟誰學營收中至少有80%是假的，很有可能超過90%；得出的結論是，跟誰學損失了鉅額資金，實際營收僅是所宣稱的一小部分，而且跟誰學虛假地少報了支出。

渾水指控，跟誰學以bot（機械人程式）虛構為真實用戶，且這個分析獲得一名跟誰學前經理的證實。基於幾乎全部的用戶都是假帳戶，渾水認為，跟誰學的收入欺詐比例，至少與用戶欺詐比例相當，造假80%甚至90%。

渾水指出，沒用戶沒收入，跟誰學本質是一家大規模虧損的企業，且很大程度上低報了各項開支。無論從哪方面來看，跟誰學幾乎就是一個空殼。渾水還指出，跟誰學董事長陳向東至少抵押了3.18億美元的公司股份，出借人是瑞信，而瑞信是瑞幸咖啡的重要保證金出借人，長期持有跟誰學股票的投資者面臨的風險是，保證金出借人會大舉拋售股票，導致股價暴跌。

跟誰學就渾水報吿發表聲明，指報吿數據來源混亂，且充滿了對公司業務的無知。公司對此表示譴責，稍後將針對渾水的指控發表更詳細說明。

跟誰學CEO陳向東則在微博回應稱，渾水沒弄明白跟誰學的在線直播授課模式。他指，跟誰學的業務聚焦於在線直播大班課，經營現金流持續為正，目前春季同期在讀正價課學習人次接近120萬，最簡單的調查方法就是對同期在讀的近120萬學生抽樣訪談。

跟誰學自今年初就被多間沽空機構盯上，除了渾水，此前已有香櫞、灰熊（Grizzly Research）及天蠍創投狙擊該公司。而根據跟誰學本月初披露的首季業績，期內現金收入為13.74億元（人民幣，下同），按年激增3.6倍；淨收入為12.98億元，按年增3.8倍；連續8個季度持續盈利，及連續6個季度收入增長速度超過4.5倍。

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