疫苗、重啟經濟等利好消息支持美股反彈、亞股向上，恒指今早高開554點或2.32%，報24489點，成交金額31億元；國指今早高開229點或2.37%，報9956點。

創科實業（0669）升4.98%，報68.55元，是升幅最大的藍籌，其他貿易股方面，萬洲（0288）升2.46%，報7.09元；申洲國際（2313）升2.62%，報92.2元；瑞聲（2018）升2.25%，報40.9元；舜宇（2382）升3.87%，報112.8元。

長和（0001）跌2.32%，報54.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。內地兩會開始前公布意見，推動市場開放等，友邦（1299）升2.42%，報69.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻57點。

恒指公司開綠燈，同股不同權（WVR）架構公司可納入恒指，意味美團（3690）、小米（1810）及阿里巴巴（9988）三隻W股有機會於下次季檢染藍。美團開市報123.4元，升1.23%；小米開市報12.4元，升2.99%；阿里巴巴開市報210元，升3.45%。

本周多間公司公布業績，明日有聯想（0992）、小米；後日(21日)有阿里巴巴、同程藝龍開市報13元，升2.8%；另外，美團將於下周一(25日)公布業績。聯想開市報4.39元，升1.38%；同程藝龍開市報13元，升2.8%。

兩會舉行前夕中央罕有發布重要指導意見。其中包括有序實現人幣資本項可兌換、國企改革、市場開放等。內銀股方面，工行（1398）升2.77%，報5.19元；交行（3328）升1.88%，報4.88元；中行（3988）升2.08%，報2.94元；建行（0939）升2.28%，報6.28元。內險股方面，平保（2318）升1.81%，報78.6元；中人壽（2628）升2.96%，報15.28元。

「煌府」母企首灃控股（1703）發盈警，預計截至今年3月底止，全年將錄得不少於1億元淨虧損，去年同期純利為3770萬元。開市報0.35元，無升跌。

偉易達（0303）去年多賺11%，惟減派息兼料新財年收入下跌。開市報55.3元，升0.82%。

紐約原油期貨周一上漲8.1%，至3月中旬以來最高水平。石油股方面，中石化（0386）升3.28%，報3.78

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