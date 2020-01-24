港股ADR升371點 亞股升逾2% 留意阿里小米美團
文章日期：2020年5月19日 08:48
疫苗加上歐美經濟刺激憧憬，美股大升，港股ADR亦重上24000點關，升371點或1.53%，報24305點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.07%，折合報431.75元；匯控（0005）升2.51%，折合報391.6元；建行（0939）升1.82%，折合報6.25元。
美股期貨向上，現升不足0.1%。日韓澳股市向上，日股升2.4%、韓股升2%、澳洲股市升2.2%。
今日焦點股份可留意：
恒指公司開綠燈，同股不同權（WVR）架構公司可納入恒指，意味美團（3690）、小米（1810）及阿里巴巴（9988）三隻W股有機會於下次季檢染藍。
本周多間公司公布業績，明日有聯想（0992）、小米；後日(21日)有阿里巴巴、同程藝龍（0780）；另外，美團將於下周一(25日)公布業績。
兩會舉行前夕中央罕有發布重要指導意見。其中包括有序實現人幣資本項可兌換、國企改革、市場開放等。留意金融股表現。
樓「煌府」母企首灃控股（1703）發盈警，預計截至今年3月底止，全年將錄得不少於1億元淨虧損，去年同期純利為3770萬元。
偉易達（0303）去年多賺11%，惟減派息兼料新財年收入下跌。
紐約原油期貨周一上漲8.1%，至3月中旬以來最高水平，留意油股。
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