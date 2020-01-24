外圍多利好消息，道指高開374點見全日低位，其後最多升1023點，高見24708點，逼近4月29日的前高位24764點。市場湧現眾多利好消息，針對疫苗及經濟。其中，Moderna的新冠疫苗試驗初步結果積極，刺激美股應聲大漲，另外，聯儲局主席早前亦指會用盡所有工具來提振經濟。而歐洲方面，德國和法國支持歐盟成立規模5000億歐元的歐洲復蘇基金；歐洲央行行長亦指，將繼續實施資產購買計劃。

道瓊斯工業平均指數收漲911點，升幅3.86%，報24597點。標普500指數收漲90點，升幅3.16%，報2953點。納斯達克綜合指數收漲220點，或2.45%，報9234點。

波音升12.87%，報135.44美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻105點，而默沙東逆市下跌0.08%，報79.72元，拖低道指0.4點。

科技股方面，蘋果收市報314.96元，升2.35%，谷歌母公司Alphabet收市報1385.18元，升0.88%，亞馬遜收市報2426.26元，升0.68%，Facebook收市報213.19元，升1.09%。

歐洲STOXX 600指數收漲4.07%，報341點。德國DAX指數收漲5.68%，報11058點；法國CAC 40指數漲5.16%，報4498點；英國富時100指數收漲4.3%，報6048點。