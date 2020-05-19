港股連日調整後做好，受到周期股份低位回升支持。周期性股份與恒指國指陷於拉鋸低迷狀態，暫未見到突破；熱門股則未受市况影響繼續炒作，自然更為可取。

恒指昨低開後跌75點很快回升，曾倒升154點、高見23,952點回順，在23,850點有支持，尾市上試高位，收報23,934點，升137點或0.58%；國指升0.54%。大市成交約1094億元，低於60天平均半成多略淡。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率60比40，升逾3%佔上升股份兩成多，跌逾3%佔一成半；陽燭對陰燭為61比39，大市普遍向好，買盤動力稍強，特別是周期股份。本報數據庫追蹤的30個行業，有六成上升，金屬及礦石、能源及相關升近3%，而工業、內房及物管、基建及建材升逾1%居前，周期行業明顯做好。

京信重上50天線 3.5元有阻力

下跌行業，科技器材受壓跌逾2%，其次公用事業、軟件服務跌逾1%。不過，科技行業並非全線下跌，美國發布的針對華為的出口管制新規，拖累華為概念股舜宇（2382）、比亞迪電子（0285）等跌逾一成捱沽；行業有四成股份上升，5G概念股受捧，京信（2342）、中通服（0552）漲7%。

今年以來，京信的股價跑贏其他5G概念股如中興通訊（0763）、中通服甚至中國鐵塔（0788）等，即使上月配股集資，股價跌穿50天線，但守住3元之上整固。京信昨天轉強重上50天線，似乎沽壓已逐步消化，短線上望料於3.5元會有阻力，可待突破追入，或候回調吸納，設低收3.1元止蝕。

科網股炒風稍為收斂，但醫療設備、生物科技、物業管理、教育股繼續攀升，以市值超過50億元股份計，創52周新高生物科技、物管股、醫療、教育股分別多達10隻、8隻、5隻、4隻，合共佔創新高股份數目超過六成。

除了投機未有盈利的生物科技股，上周提到研發平台股維亞生物（1873）、方達（1521）也繼續做好，維亞短短5日升逾四成，方達近10日累升近四成，累升不小，後者受制於4.6元有待突破。

滔博走勢轉強 有望上試11元

此外，食品飲品、餐飲、日用消費股向好，澳優（1717）、海底撈（6862）升逾半成，維達（3331）創新高，體育用品零售商滔博（6110）可以留意。滔博擁有覆蓋全國直接經營零售網絡，在行業具領導地位，可以受惠體育用品消費逐步恢復；公司加快數碼化轉型，提升運營效率的同時，加強線上線下消費整合，有助鞏固市場優勢保持競爭力。走勢上，滔博上月中升至10元受阻調整，守住50天線約9元，近兩交易日成交轉旺，走勢轉強，蓄勢挑戰10元阻力，一旦突破，後市料可反覆上試11元，可待突破追入，或候回吐於20天線9.4元吸納，低吸以跌穿50天線止蝕。

[劉思明 數據尋寶]