next

一場疫情來襲,重創全球經濟,問題尚未解決,美國先後多次炮轟中國在全球傳播疫情,惹來中美磨擦再度升級的疑慮,為經濟前景再罩上一層陰影。王SIR預期疫情之後各國產業鏈及供應鏈重置的潮流將至,成本上漲將會帶動通脹,但經濟尚未復元的情況下,將難以在短期內發生。

【《明報》王冠一視像研討會】想知道如何應對「兩會後的金融風雲」?立即就要鎖定5月26日,下午5:00至6:00(HKT) 的網上視像研討會,王Sir將剖析新局面下的資金走向及投資機遇,並解答財經疑難。機會難逢,切勿錯過!

負利率無望 股市驟跌

上周王SIR於本欄中談及市場對美國於今年底或明年初實行負利率的預期驟增,引致股市上升屬虛火一場。雖然負利率之說有伯南克等前任聯儲局官員護航,加上美國總統特朗普也再次在推特(Twitter)發功,發文敦促聯儲局採取負利率政策。可是聯儲局主席鮑威爾卻全不賣帳,重申聯儲局不會考慮負利率。

鮑威爾表明負利率的反對立場後,美、港股市隨即下跌,道指由近期高位的24382點急跌至22789點,跌勢超過1500點;恒生指數上周也曾經由最高的24766點跌至最低23761點,期指更曾見23388點。

中美關係惡化 貿易戰變科技戰或冷戰

疫情問題尚未緩解,中美兩國關係又再次緊張。王SIR曾在本欄多次重申,中美的磨擦並不限於貿易之上,貿易戰之後再延伸至封殺華為、中興的科技戰,接下來就是禁止美國退休基金投資內地股市的金融戰,並預期麻煩肯定不止於此。再者,特朗普咄咄逼人,連番發炮試圖把美國疫情大爆發的責任推卸給中國。王SIR指出,特朗普作為總統的聲望,不外乎建基於美國本來強勁的經濟、50年最低的失業率及屢創新高的股市。如果特朗普對中國的不友善最終惹來中國採取反制措施,或者會影響特朗普的選情。假如中國真的如早前市場揣測般拒絕履行去年底傾妥的首輪貿易協議,那麼特朗普對美國人作出的 “billions and billions and billions of dollars” 的承諾肯定就此落空。

除了對外的隱憂,特朗普對內的壓力也絕不容小覷。民主黨已經火力全開,猛轟特朗普對抗疫情不力。那邊廂也因為封城的問題,導致他與多個州份的州長關係十分緊張。

王SIR以難以預測的天氣來比喻經濟,指出如要預測本來已陰霾滿布的經濟前景,除了視乎疫情何時緩解,還看中美關係會否進一步惡化,由貿易戰、科技戰及金融戰,蔓延至外交戰、軍事戰或冷戰等等。

派錢或致滯脹及惡性通脹

正所謂天有不測之風雲,雖然王SIR早已表示庚子年必有大事發生,但相信也難以有人能預測會爆發如此嚴重的疫情,重創全球經濟,打爛無數人的飯碗。王SIR表示,除了擔心經濟,市場人士也開始憂慮各國政府因應疫情而向市場大量泵水會否引發通脹,甚至重現1979年的滯脹或更嚴重的惡性通脹。王SIR明言通脹將會重臨,但不會是短期內會發生的事。

疫情爆發後全球經濟大煞停(Great Lockdown),估計美國經濟因而蒸發了8萬億至10萬億美元。王SIR表示美國政府不足3萬億美元的緊急援助金額並不足以填補這個無底洞。加上疫情關係消費者留家避疫減少消費,影響金錢的流轉,進一步削弱通脹重現的可能性。

縱使各國政府接連減息、推無限QE,王SIR也認為不用擔心會因為大量印鈔而誘發通脹。借鑒2008年金融海嘯的經驗,雖然各國央行同樣百寶盡出大力泵水,但資金並未有因而流出實體市場,反而只是被鎖在金融市場內炒賣金融資產,推高了的就只有資產價格。

通脹非短期內發生

王SIR表示,通脹是一輛三頭馬車,刺激通脹的原因有三:成本上漲(cost push)、需求拉動(demand pull)及貨幣貶值(currency devaluation)。港元與美元掛鈎,受惠美元強勢,相信港人短期內都不會見識到因貨幣貶值而帶來的通脹;至於需求就因為疫情而大受打擊,所以對通脹來說也成不了氣候。不過,成本上漲一關則未必能輕易通過。王SIR表示,中美關係再度緊張,可能引發大量企業在疫情過後把產業重置本土或其他國家,加上因產業鏈及供應鏈斷裂而重新進行採購工作,都鐵定會令成本增加,進而引發通脹。

近期黃金價格持續上升,市場人士歸因於投資者擔憂通脹重臨。王SIR重申即使通脹會重臨,但也不會是短時間內發生的事,並相信資金湧入金市只是因為央行大量印銀紙導致現金貶值,才決定入市買金。

「兩會後的金融風雲」26/5視像研討會Webinar

日期:2020年5月26日(星期二)

時間:下午5:00至6:00 (HKT)

優惠價:$300

方式:以視像會議軟件進行

立即參加:https://link.mingpao.com/63498.htm

報名查詢熱線:(852) 2515 5052

電郵: marketing@mingpao.com