兩會舉行前夕中央罕有發布重要指導意見。中國國務院傍晚公布《關於新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》，內容涵蓋國企改革、市場開放、資本改革、宏觀政策、民生保障、法律法規、對外貿易等等主要領域的社會主義市場經濟體制改革。

《意見》提出六大基本原則，包括完善社會主義基本經濟制度，以公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，把中國特色社會主義制度與市場經濟有機結合；最大限度減少政府對市場的直接干預；更多採用市場化法治化手段增強經濟創新力和競爭力，以及堅持擴大高水平開放和深化市場化改革。

在發展公有制經濟方面，《意見》提出，國企要有進有退，有所為有所不為；推動國有資本更多投向關係到國家經濟命脈、科技、國防、安全等重要領域；穩妥推進國企混合制改革，並推進自然壟斷行業改革，包括推進油氣管網向市場開放，適時開放天然氣氣源和銷售價格等。同時要求健全支持民企、外企發展的市場、政策、法治和社會環境。

保障市場公平競爭方面，《意見》提出要全面完善產權、市場准入、公平競爭等制度，包括全面實施市場准入負面清單制度，推行「全國一張清單」管理模式，並以服務業為重點試點進一步放寬准入限制。同時要求制定由市場決定價格的機制，最大限度減少政府對價格形成的不當干預。

金融機制方面，要求深化利率市場化改革，健全基準利率和市場化利率體系，提升金融機構自主定價能力。完善人民幣匯率市場化形成機制，增強雙向浮動彈性。建設現代中央銀行制度，推動貨幣政策從數量型調控為主，轉向價格型調控為主，有序實現人民幣資本項目可兌換，穩步推進人民幣國際化。

《意見》亦提出，要進一步提高宏觀經濟治理能力，創新和完善宏觀調控。包括要建立以國家發展規劃為戰略導向，以財政政策、貨幣政策和就業優先政策為主要手段，投資、消費、產業、區域等政策協同發力的宏觀調控制度體系。提出要推進房地產稅立法及健全地方稅體系。

對外方面，除了繼續推進一帶一路，加快自貿區對外開放，亦提出要在更多領域允許外資控股或獨資經營，全面取消外資准入負面清單之外的限制，維護完善多邊貿易體制。法律上要完善物權、債權、股權等各類產權相關法律制度，完善企業破產法律制度，推動個人破產立法，建立金融機構市場化退出法規，實現市場主體有序退出，以及修訂反壟斷法等。

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