市場憧憬同股不同權（WVR）架構公司納入恒指，今日諮詢雖然獲放行，但受到多重限制，包括個別W股的指數權重上限設在5%，低於一般股票的10%，以及股本僅計算香港股本。恒指公司行政總裁關永盛表示，對權重設5%限制，主要是因為市場人士態度趨保守，公司經過內部研究後，認為設權重上限的方法較簡單易行。他表示，「任何數字都有機會變化」，公司也一向與市場人士保持交流，但未有透露下次檢討時間。

恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄亦表示，恒指背後有不同用家，公司在改變做法上需要審慎考慮，因此設計5%權重上限。對於美團（3690）、小米（1810）及阿里巴巴（9988）三隻W股是否至少有一隻將在8月季檢納入恒指，黃偉雄則表示無法預計，他指出，恒指選股標準一向是看市值、成交及上市時間，每隻股票納入均會進行分析討論，並非「機械性」。

對於現時唯一一隻第二上市股份阿里巴巴，在如何計算其香港股本方面，黃偉雄表示，恒指公司主要是以中央結算及交收系統（CCASS）為參考，並剔除海外存託證券的註冊部分，他以3月底數據為例，舉例指當時計算得知阿里在港註冊的股本約佔全部發行股本的22%至23%。

黃偉雄表示，暫時未知8月季檢的具體時間，但將預計8月中進行，因此若有W股獲納入恒指，實施時間將在9月初。他續指，因為未知將納入何隻新股份，因此亦無法預計屆時恒指波幅的改變。他表示，現時內地公司佔恒指比例達55%，若有W股獲納入，此比例將進一步攀升。

至於本次未有出現變動的金融股比重政策，他表示，此前也聽過市場人士對金融股比例過高表達意見，但本次諮詢結果顯示，多數人士實際上並不介意。他認為，經過本次納入W股、第二上市股份後，金融股佔比過高的問題將可以「自然」得到解決。

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