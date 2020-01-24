貝萊德：可持續發展基金跌市吸金405億美元
文章日期：2020年5月18日 17:25
貝萊德發表最新報告指出，新冠疫情下，晨星資料顯示，今年首季在57隻可持續發展指數中，有51隻的表現較其他市場基準指數優勝；MSCI資料顯示，在 17隻可持續發展指數中，有15隻的表現較其他市場指數優勝。同時，全球奉行可持續發展投資的開放式基金（包括互惠基金及ETF（交易所買賣基金）) 吸納了405億美元的新資金，按年增長41%，美國可持續發展投資基金也吸引了達到破紀錄73億美元的資金流入。
貝萊德表示，股市自2月下旬開始急跌，道瓊斯工業平均指數在短短一個月內大瀉逾1萬點，跌幅達到34%，套現需求急增，企業被迫休業和市民居家避疫，也導致經濟活動全面停擺。不過，其最新研究顯示，在這段特殊跌市期間可持續發展基金獲資金流入，明確地反映投資者對可持續發展投資偏好的堅持，亦否定了於新冠肺炎危機發生前經常被引用的說法，指投資者在市場逆轉時，不會優先考慮可持續發展投資。
儘管難以從短短一季的表現作出定論，但貝萊德指出，這與他們在2015至2016年及2018年的市況低迷期間，看到可持續發展策略展現的抗禦力相符。此外，這情況與貝萊德於2018年中旬發表的研究結果一致，採取可持續發展投資策略並不需要犧牲投資回報，而且投資組合更具備增強投資抗禦力的特質。
記者：陳偉燊
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