眾安人壽正式開業 推3產品
文章日期：2020年5月18日 17:04
本港第4間虛擬保險眾安人壽今日正式開業，推出定期壽險、癌症保險和心臟病保險。眾安人壽保險行政總裁許煒表示，雖然不少人同意保險保障對個人和家庭是必需，不過香港家庭在保障型保險的支出，和所面對的風險存在缺口。該行期望透過科技，推出容易明白、容易購買和能力負擔的產品。
眾安推出癌症保險，不會因為家屬患有癌症被上調保費或被拒保。定期壽險客戶在結婚、子女出生和首次申請按揭後，可免核保上調保費。問及會否推出自願醫保產品，眾安人壽首席精算師蔡國榮表示，會繼續與核心客戶探討，視乎需求而定。他又表示，預期會用7年至9年達到收支平衡，初期會有較多的成本投放在科技研發，但長期成本會因科技降低成本。
眾安在港亦有虛擬銀行牌照，許煒表示，兩行會共用品牌資源，至於如何合作和宣傳，則會在合法合規的規定下進行。母公司眾安在線（6060）在中國經營一般保險業務，亦有健康險產品，許煒表示，沒有計劃申請一般保險牌照，也不會將內地的產品搬到香港，他指保險產品與當地的社會情况相關，眾安在內地有與用戶互動設計產品、保險科技技術的經驗，不過在港產品設計， 會基於對本地市場的了解。
記者：歐陽偉昉
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