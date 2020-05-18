美國早前升級對華為的出口管制，華為今日舉行全球分析師大會，輪值董事長郭平表示：「我們皮糙肉厚，有信心盡快找到解決方案。」會上發言人補充，強烈反對美國商務部僅針對華為的直接產品規則修改，炮轟修改後的規則「蠻橫而具有產業破壞力」，美國利用自己的技術優勢打壓他國企業必將削弱他國企業對使用美國技術元素的信心，最後傷害的是美國自己的利益，華為正在對此事件進行全面評估，預計業務將不可避免地受到影響。

郭平表示，去年美國將華為納入出口管制的實體清單，公司研發經費和庫存都有所上升，同時對經營帶來了風險，但公司仍然活下來了。

發言人又稱，自去年5月後華為致力遵守適用的法律，艱難地生存及向前發展，但美國政府進一步扼制華為的發展，無底線地擴大並修改直接產品規則，在此規則下，全球170多個國家使用華為產品建設的數千億美元網絡的擴容、維護、持續運行將受到衝擊，使用華為產品和服務的30多億人口的信息通訊也會受到影響。他又稱，未來會盡最大努力尋找解決方案，與客戶、供應商盡力消除此歧視性規則帶來的不利影響。

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