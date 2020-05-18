偉易達多賺11% 惟減派息 料新財年收入下跌
文章日期：2020年5月18日 16:53
偉易達（0303）公布截至3月底止全年業績，純利升11.3%至1.9億美元，毛利率由29.4%上升至30.6%。不過，降低派息比率至70.0%以保留現金，末期股息每股36美仙，去年為50美仙。
公司預計，由於疫情席捲全球令2021財年前景非常不明朗，集團的主要市場仍處於不同的封鎖階段，導致訂單和產品需求減少，因此2021財政年度所有業務的收入預計將會下跌。
為減輕訂單減少和需求轉弱的影響，偉易達正加強控制成本，並對現金和流動資金維持嚴格管控。將精簡架構和減慢新的資本開支。另外，亦正提高電子零售商和其他網上銷售渠道的銷售額。
疫情爆發曾使內地及馬來西亞產能受影響，惟兩地的產能於四月開始恢復正常。公司亦提到，擴建後的馬來西亞生產基地，將佔集團的總產能約25%。
關稅方面，中美於今年1月簽署貿易協議，偉易達家用無線電話由2019年9月1日起被加徵的15%關稅，已由2020年2月14日起降至7.5%。集團承包生產服務有若干客戶亦受到關稅影響，稅率為7.5%至25%不等。截至今天，集團大部份的電子學習產品都獲豁免加徵美國額外關稅。
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