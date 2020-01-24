中美關係緊張拖累港股今早低開60點後，最多挫75點，早市同時亦創全日高位，升最多154點，收市升137點或0.58%，報23934點，成交金額1083億元，較上日增加3.89%；國指升51點或0.54%，報9726點。

油價上升，紐約期油現升5.74%，布蘭特期油現升4.31%；油價上升推動油股向上，其中，以上游業務最多的中海油（0883）升7.84%，收報9.08元，是升幅最大的藍籌，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻35點。

美國對華為限制升級，手機設備股舜宇（2382）跌11.35%，收報108.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。

另一手機設備股瑞聲（2018）亦受華為拖累，野村報告指，瑞聲亦為華為供應商，料其於2019年至2021年貢獻的收入及盈利增長，可抵銷蘋果業務壓力。瑞聲收市跌6.21%，收報40元。

同樣受影響的中芯國際（0981），早段受上周公布旗下子公司獲「國家隊」注資的消息刺激，曾升8.04%，高見20.7元，創逾16年新高，半日倒跌，尾市更愈跌愈有，收報17.94元，跌6.36%。

新加坡美食控股（8496）首日上市，全日升128%，報2.06元，招股價為0.9元。

康希諾生物（6185）公布，於5月15日獲得加拿大衛生部關於重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（「Ad5-nCoV」）臨床試驗申請批准。全日升17.5%，報213.4元。

王者榮耀正式執行未成年用戶限制，限時及限「課金」，騰訊控股（0700）升0.43%，收報423元。

今日公布同股不同權和第二上市公司能否納入恒指、國指，阿里巴巴（9988）收報203元，升3.1%；美團（3690）收報121.9元，升2.09%。

本地老牌百貨公司先施（0244）公布，獲中資公司偉祿集團（1196）全購，先施收報0.375元，升7.14%；偉祿報4.53元，升0.66%。

獲納入國指的中國聯通（0762）升2.73%，收報4.88元；世茂房地產(0813收報32.5元，升3.01%；蒙牛（2319）升0.71%，收報28.4元。剔出的新華人壽保險（1336）報25.7元，跌1.3%；中交建（1800）報4.86元，升2.31%；海通證券（6837）報6.54元，升0.92%。

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