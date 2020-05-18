本地網貸平台WeLab集團早前已預告，有見政府預計最快可於7月向港人派發1萬元，擬研究「#HKCashDrop」計劃推出1萬元的免息免手續費貸款。集團今宣布，港人只須於其網站登記申請，最快可即日取得貸款，申請人只須於5個月內即收到政府的1萬元撥款後，即時透過任何銀行轉帳償還便可，目前名額約為5000至1萬個。

WeLab創辦人龍沛智表示，計劃於今日推出後已經收到不少申請，當中有申請者已成功通得審批並取得貸款，強調是次貸款計劃並非商業用途，主要是因而期望能及早向市民發放1萬元以應付日常消費。

他指出，客戶只須提交有關文件作審查即可申請貸款，包括香港居民身分證、個人資料及住址證明、及銀行卡副本，以證明貸款發放為個人帳戶，其次需視乎申請人的信貸紀錄。至於還款方面，他指出，成功貸款客戶只須於5個月內償還貸款，期內亦可按個人需求分期還款；若未能如期償還款之貸款人，該貸款將會轉為12個月的個人分期貸款，年利率將按借款人的過往信貸紀錄而定，不會要求客戶一筆過償還款項。

集團早前透過問卷收集了逾千名有意申請貸款之港人意見，並了解其貸款用途。他指出，調查結果顯示，有69%受訪者表示貸款主要用以應付日常生活開支，其中有74%為30歲至39歲人士；至於60歲以上受訪者主要用於存款及投資。

計劃詳情：

申請網址：https://www.hkcashdrop.com/faq

貸款要求：年滿18歲之香港永久性居民、現為在職人士、具有良好信貸紀錄、沒有破產紀錄、未曾債務重組及未有任何逾期付款債務

還款期：成功申請者須於5個月內償還貸款，方可享用免息免手續費服務