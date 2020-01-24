新冠肺炎影響各行各業，但對信用卡市場而言則是機遇。匯豐亞太區兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷 （Greg Hingston）表示，本地疫情蔓延期間，在社會實施社交距離限制及各種抗疫措施下，網上購物已成為新趨勢，該行將於其「Reward+」手機應用程式新增兩項功能，客戶分別可即時兌換亞洲萬里通飛行里數，以及即時兌換禮物及禮券。

匯豐於2018年推出「Reward+」手機應用程式，當中涵蓋二維碼（QR code）付款賬單、商戶消費及餐廳訂座等服務，用戶更可透過消費賺取其「獎賞錢」。他又指，其中以「獎賞錢」付款的交易次數至今已有110萬宗，而於網上簽賬及超市交易消費，更按年錄得雙位數增長，目前隨着限聚令放寬，使用其訂座服務的用戶已開始恢復增長，同時相信疫情後港人將繼續外出旅遊，相信兌換飛行里數服務將具一定吸引力。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，應用程式現已錄得超過70萬人次下載，至於早前備受市場歡迎的匯豐信用卡Red Card，她指有關信用卡早前推出的4%網上消費回贈等優惠，加上在網上超級市場的興起下，認為能夠適時配合疫情，以幫助市民解決消費所需，該行未來將會再視乎客戶需求或增加更多「Reward+」新功能。

記者：溫藹紅

其他報道

日經：台積電已停止接受華為新訂單

一田購物優惠日部分日子需預先登記入場 料營業額持平

港通股東會否決兩搞局基金入局

董事學會列管治高質公司 中電恒生港鐵上榜

佳兆業委任雙CFO 負責境內、外融資

恒指半日先跌後升94點 中海油升6% 舜宇跌10.6%

鮑威爾：遠遠沒有用盡彈藥

一個月HIBOR連跌6日 見逾2年半低位

花旗調查：現時是置業良機 比例達9年來最高

滬深三大指數高收 上證以近半日高位收市

中芯國際最多升8% 旗下子公司獲國家隊注資

港短炒風盛 扭曲ETF市場 「3175之亂」助投資者認清產品本質

國統局：疫情積壓的住房需求得到釋放

馬雲下月辭任軟銀董事職務