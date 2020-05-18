中文大學前校長、藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授劉遵義今日出席一論壇時表示，政府雖動用近3000億元財政開支，相當於GDP的10%去對抗疫情帶來的經濟衝擊，但香港累積盈餘接近1萬億元，尚有其他未啟動的融資途徑，只要用得其所，社會不用感到憂慮。

但他舉例，保就業及現金資助等計劃雖短暫可紓緩家庭及企業的現金周轉，惟不足以改善整體經濟形勢：「保就業計劃6個月後會怎樣」，又認為疫情過後香港的傳統支柱行業不可能立即出現強烈反彈，因此政府需要有中長期發展計劃，尤其是疫情改變了一些生活及商業習慣，再不能依賴旅遊或出口，但金融市場可以繼續發展，因此建議政府把香港發展成研發及風險投資中心。

劉遵義亦指出，全球量寬遲早會出問題，因低息下全球爭相購買資產，當日後資產價格過高，多餘的資金會轉而流入商品，最終可能會出現滯脹風險。他也建議政府要增加房屋供應，以免本港資產價格繼續飈高。

劉遵義也談及了政府注資海洋公園救亡的問題，認為政府可以出手幫助，但最重要是海洋公園要有計劃去走出困境，因為不可能完全依靠政府「幫一世」。

其他報道

港通股東會否決兩搞局基金入局

董事學會列管治高質公司 中電恒生港鐵上榜

佳兆業委任雙CFO 負責境內、外融資

恒指半日先跌後升94點 中海油升6% 舜宇跌10.6%

鮑威爾：遠遠沒有用盡彈藥

一個月HIBOR連跌6日 見逾2年半低位

花旗調查：現時是置業良機 比例達9年來最高

滬深三大指數高收 上證以近半日高位收市

中芯國際最多升8% 旗下子公司獲國家隊注資

港短炒風盛 扭曲ETF市場 「3175之亂」助投資者認清產品本質

國統局：疫情積壓的住房需求得到釋放

馬雲下月辭任軟銀董事職務

康希諾生物：新冠疫苗臨床試驗申請獲批

恒指低開60點 舜宇跌4.9% 騰訊跌0.52% 先施升10%