劉遵義建議香港長遠發展風險投資中心
文章日期：2020年5月18日 15:30
中文大學前校長、藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授劉遵義今日出席一論壇時表示，政府雖動用近3000億元財政開支，相當於GDP的10%去對抗疫情帶來的經濟衝擊，但香港累積盈餘接近1萬億元，尚有其他未啟動的融資途徑，只要用得其所，社會不用感到憂慮。
但他舉例，保就業及現金資助等計劃雖短暫可紓緩家庭及企業的現金周轉，惟不足以改善整體經濟形勢：「保就業計劃6個月後會怎樣」，又認為疫情過後香港的傳統支柱行業不可能立即出現強烈反彈，因此政府需要有中長期發展計劃，尤其是疫情改變了一些生活及商業習慣，再不能依賴旅遊或出口，但金融市場可以繼續發展，因此建議政府把香港發展成研發及風險投資中心。
劉遵義亦指出，全球量寬遲早會出問題，因低息下全球爭相購買資產，當日後資產價格過高，多餘的資金會轉而流入商品，最終可能會出現滯脹風險。他也建議政府要增加房屋供應，以免本港資產價格繼續飈高。
劉遵義也談及了政府注資海洋公園救亡的問題，認為政府可以出手幫助，但最重要是海洋公園要有計劃去走出困境，因為不可能完全依靠政府「幫一世」。
其他報道
港短炒風盛 扭曲ETF市場 「3175之亂」助投資者認清產品本質