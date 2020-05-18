一田百貨將於5月28至6月3日舉行購物優惠日，當中28至30日及6月3日需預先登記入場，YAYA-Fans會員、一田信用卡及匯豐信用卡可提早於5月20日早上10點登記，料4日預先登記共17萬個名額。至於5月31日、6月1至2日就不需登記，可直接入場。

一田百貨行政總裁黃思麗指出，各百貨每個時段入場名額約2600至3000個，視乎店舖面積而定，每個名額可帶同一名朋友參與，約有2小時購物。至於超市就未設有預先登記制度，因今次優惠分為四星期，相信人流會較平均。

她表示，今次經過多番討論才得出今次安排，希望在方便及安全之間取得平衡，相信客人會理解今次安排。她預計，整體營業額與去年相若，今年首季超市銷售額增30%，4月超市銷售額按年亦升20至30%，近日人流增加，但4月百貨銷售與首季相若，表現受壓，相信會慢慢復蘇。

今次一田共招聘800名兼職員工，黃思麗表示，去年共聘用600至700名員工，今次因為入場時需要檢查登記，又會加強清潔等，令人數增加。她又指，一田沒有減薪、裁員的計劃，雖然百貨部門表現受壓，但會透過資源調配處理。

另外，一田於4月29日至5月10日舉行「eShop率先搶」，首次加入生鮮急凍類產品，貨品選擇約有1300款。黃思麗透露，整體營業額按年大升1.07倍，訂單量亦升近90%，其中食品、床品，以及行李套裝最為暢銷。

記者：蕭嘉聰

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