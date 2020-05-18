港通控股（0032）今早召開股東大會，兩名基金股東包括Peter Kennan及David Prescott，未有現身，卻有派員出席。集團董事總經理楊顯中表示，有關動議委派兩名基金股東入局，圴遭大比例否決。有關基金代表並無回應記者提問，迅步離場。

楊顯中又反駁兩名基金股東的說法，他指，現管理層於2001年接手公司後，股價由當年最低的2.83元，升至5月15日的12.8元，约為當年的4.5倍;股東權益則由12.9億元提高至2019年度的73.4億元，約為當年的5.7倍;派息由2001年每股0.2元，提高至去年度的0.42元，也為當年的2.1倍。另由2015年至2019年的金融資產回報率年平均约13%，以2010年至2019年共10年每年回報率平均約6%，比相應同期恒生指數的年回報率5%及4%為高。

執行董事梁偉輝補充，集團在08、09年的投資組合只有1億至2億元，到5年前才只有6億元，過去5年的平均投資額度約20億元，因此與基金股東所描述的投資組合基數而言，他認為，宜以相近基數去做比較投資回報率為佳，在過去10年共升值逾9億元。他更指，公司的投資组合有不同公司，分佈較廣，只是重大項目才予以披露而已，非側重投資恒大系的項目。

在經營西隧方面，梁偉輝稱，曾有基金建議按法例最高收費水平，如私家車以220元收費，然後用來派息，但公司現時只收費75元。他說有需要平衡股東利益同時，亦要承擔社會責任，不能凡事利潤最大化只派予股東。楊顯中形容，基金建議全沽投資組合派息每股15.5元，比較急功近利，形同殺雞取卵。

楊顯中強調，公司一向採取穩健的經營策略，以股東及持份者長期利益為重，亦如主席張松橋所言，亦要對員工及社會負責。他重申，過去由2016年至今已經與David Prescott會面數次，並且多次書信來往，因此不能說沒有回應過對方。他亦記得，對方常要求公司回購股份，但是公司則認為有關建議未符公司及長遠利益。同時他們有提醒基金股東要求與其他股東不同，會想很快取得大回報，公司則會長期維持業務及穩定派息政策，而非盡派息、裁員及借錢，另亦要顧及長期支持的年長股東派息的需要。

隨著西隧經營權在2023年7月到期，楊顯中表示，港通會尋求新項目替補，不排除物色香港以外的專營權。過往該集團曾在2008年購入大老山隧道權益，亦曾在西隧增持權益，由37%提高至50%。受疫情影響，他們不能獨善其身，但料疫情緩和後業務會改善，但明言不減薪及裁員。

至於基金股東批評董事收取年逾6000萬薪酬，楊顯中反駁，最重要是看成績而非出席率，亦要具競爭性，否則留不到人。

記者：陳偉燊